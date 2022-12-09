На Одещині за добу вчаділо 7 дітей із різних сімей

Одеські рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час користування генераторами, газовими пальниками та саморобними блоками живлення.

Семеро дітей із різних родин учаділи впродовж останньої доби на Одещині. Потерпілим від 5-ти до 15-ти років, йдеться в ТСН.

Двоє постраждали через несправну піч, іще троє малюків – через використання газового пальника для обігріву, решта – через неправильне користування каміном на дровах. Діти в лікарнях у стані середньої тяжкості.

Загалом на Одещині від початку тижня від отруєння чадним газом постраждали 11 людей. Усі потерпілі під час знеструмлення грілися самотужки або готували їжу на газових балонах. Використовуючи їх, люди нехтують правилами безпеки або просто не знають їх, кажуть рятувальники.

Цього тижня в одній із багатоповерхівок вибухнув туристичний пальник. Ще виникла пожежа, в якій загинула пенсіонерка, бо заснула біля непогашеної свічки.

Одеські рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час користування генераторами, газовими пальниками та саморобними блоками живлення. А ще – обов'язково мати вдома вогнегасник. “Лише за останній місяць сталося 111 пожеж через аварійний режим роботи електрообладнання, простими словами, через коротке замикання, бо зараз через відключення світла стається перепад напруги і коли повертається світло - будь-який електропредмет може бути небезпечним”, - повідомляє місцева речниця ДСНС Марина Мартиненко.

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