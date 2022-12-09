Германия до сих пор думает, поставлять ли Украине боевые танки Leopard 2

В правительстве Германии напомнили, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не поставила боевые танки для Сил обороны.

Германия еще не приняла решения, предоставлять ли украинским силам боевые танки Leopard 2. ФРГ продолжает переговоры с США и другими партнерами по их поставке Украине.

Об этом сказала на брифинге в пятницу, 9 декабря, представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффманн.

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Она напомнила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не поставила боевых танков для сил обороны, поэтому они не предпочитают предоставлять это вооружение единолично.

Гоффманн подчеркнула, что между советниками по внешнеполитическим вопросам, а также президентом Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом постоянно проходят интенсивные переговоры по теме поставки Украине вооружений. В то же время она уверяет, что США никогда не просили передать Украине Leopard 2.

Стоит добавить, что Leopard 2 – основной боевой танк немецкого производства. Бундесвер имел на вооружении в 1990 году 2125 танков Leopard 2, но к 2008 году их количество было сокращено до 350 машин.

Германия оттягивает поставки танков Leopard 2

Немецкие власти никак не могут решить, поставлять ли боевые танки в Украину. Причиной отказа они называют – "мы не хотим и не будем поставлять единолично, а только в кооперации". Ранее немецкие СМИ сообщили, что США дали понять правительству Германии, поддерживающим поставку боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать. Однако отмечается, что Штаты не призвали Германию осуществлять такие поставки.

Руководитель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2. Американские чиновники ожидают, что Берлин таки выполнит свои обязательства.

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