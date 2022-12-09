Когда Украина получит танки Abrams и Leopard-2: оптимистический прогноз эксперта

Свитан объяснил, как изменится ситуация на фронте в случае получения танков от Запада.

Украина может получить от Запада мощные танки уже к Новому году.

Такое мнение высказал военный эксперт, а летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 каналу".

Речь идет об американских танках M1 Abrams и немецких Leopard-2. Свитан считает, что ВСУ уже подготовили экипажи для этих танков. Эксперт не исключает, что среди украинских военных, проходивших подготовку в разных странах Европы, были и танкисты.

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"Германия действительно привязывала передачу своих танков Украине к позиции США относительно передачи танков Abrams. Но вот стало известно, что США передают полякам более 100 танков Abrams, и подтверждение передачи для ВСУ танков Leopard-2 от Германии. Я думаю, что Abrams также появятся у нас на вооружении – возможно, через Польшу.

Скорее всего, мы увидим у нас около 200 тяжелых танков. Это тяжелые 60-тонные машины. Они себя покажут на поле боя как ударные машины, выполняющие задачи по выходу на определенные рубежи", – сказал Свитан.

По его словам, такие танки смогут гораздо эффективнее выполнять задачи, чем старые советские Т-64 и Т-72, находящиеся на вооружении в ВСУ.

Эксперт отмечает, что в случае получения трех батальонов из западных танков можно усилить участок одного из четырех фронтов. Если будет 6 батальонов новых танков, то украинские военные получат возможность продвинуться на некоторых позициях и даже взять в оперативное окружение определенные части оккупационной армии.

M1 Abrams – основной боевой танк США третьего поколения. Является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Leopard 2 – основной боевой немецкий танк. Бундесвер имел на вооружении в 1990 году 2125 танков Leopard 2, но к 2008 году их количество было сокращено до 350 машин.

Напомним, в Бундестаге подтвердили, что США одобряют передачу Украине танков из Германии.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации с предоставлением Украине танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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