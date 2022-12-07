Польша закупит у США более ста танков Abrams

Первые поставки танков начнутся уже в следующем году.

Госдепартамент одобрил решение продать Польше дополнительных 116 танков Abrams и боеприпасов для них.

Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Он отметил, что это еще один шаг по укреплению военного потенциала Вооруженных сил Польши.

Министр сообщил, что первые поставки танков начнутся уже в следующем году, а сейчас между странами идет диалог по цене за технику.

Блащак добавил, что сильные вооруженные силы являются залогом безопасности страны.

Напомним, ранее Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша получила первую оружейную партию, заказанную в Южной Корее.

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