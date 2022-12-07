Польща закупить у США понад сто танків Abrams

Перші поставки танків почнуться вже наступного року

Держаний департамент схвалив рішення продати Польщі додаткових 116 танків Abrams та боєприпасів для них.

Про це повідомив польский міністр оборони Маріуш Блащак.

Він зазначив, що це ще один крок для зміцнення військового потенціалу Збройних сил Польщі.

Міністр повідомив, що перші поставки танків почнуться вже наступного року, а зараз між країнами йде діалог щодо ціни за техніку.

Блащак додав, що сильні збройні сили є запорукою для безпеки країни.

Нагадаємо, раніше Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща отримала першу партію зброї, замовлену в Південній Кореї.

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