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Росія не прагне переговорів про мир, — представниця США в ООН

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Росія не прагне переговорів про мир, — представниця США в ООН

Фото: Associated Press

Попри жахливі атаки українці тримаються надзвичайно стійко

Розвʼязана Росією війна проти України спричинила найбільшу міграційну кризу на території Європи з часів Другої світової війни, а також до серйозних проблем с голодом у світі.

Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США Ліза Карті, повідомляє Голос Америки.

Вона заявила, що міжнародні організації надали українцям допомоги на понад один мільярд доларів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому вона зазначила, що необхідно робити більше, адже РФ намагається зруйнувати цивільну інфраструктуру України.

Представниця США заявила, що попри жахливі атаки українці тримаються надзвичайно стійко.

"Під час останнього візиту до Києва посолки США в ООН Лінди Томас-Грінфілд президент Зеленський сказав їй, що він прагне справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН, і це те, що захищає і підтримує ця Рада", - сказала Карті.

"Президент Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу у переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість він намагається зламати волю України до боротьби, скидаючи на них бомби й змушуючи замерзати, щоб змусити їх підкоритись. Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти зберегти надію в Україні", - підкреслила Карті.

Намагаємось, раніше повідомлялося, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя вийшов із зали засідання Ради безпеки ООН 6 грудня, на якому обговорюється гуманітарна ситуація в Україні, пов’язана з обстрілами цивільних та об’єктів інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, чим Україна відповіла на резонансну ідею Заходу про "гарантії безпеки" для Росії.

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Дата публікації
Перегляди
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