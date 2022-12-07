Россия не стремится к переговорам о мире, — представитель США в ООН

Развязанная Россией война против Украины повлекла за собой крупнейший миграционный кризис на территории Европы со времен Второй мировой войны, а также серьезные проблемы с голодом в мире.

Об этом во время специального заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине заявила представительница США Лиза Карти, сообщает Голос Америки.

Она заявила, что международные организации предоставили украинцам помощи более чем на миллиард долларов за время полномасштабного вторжения России в Украину. При этом она отметила, что необходимо делать больше, потому что РФ пытается разрушить гражданскую инфраструктуру Украины.

Представительница США заявила, что, несмотря на ужасные атаки, украинцы держатся чрезвычайно устойчиво.

"Во время последнего визита в Киев посолки США в ООН Линды Томас-Гринфилд президент Зеленский сказал ей, что он стремится к справедливому миру, основанному на принципах Устава ООН, и это то, что защищает и поддерживает этот Совет", — сказала Карти.

"Президент Путин усиливает бомбардировки украинской инфраструктуры, что свидетельствует о том, что у него нет искреннего интереса в переговорах или содержательной дипломатии. Зато он пытается сломать волю Украины к борьбе, сбрасывая на них бомбы и заставляя замерзать, чтобы заставить их подчиниться. Но ему это не удастся, потому что Украина борется за свою свободу, за будущее своих детей. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь сберечь надежду в Украине", — подчеркнула Карти.

Пытаемся ранее сообщалось, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вышел из зала заседания Совета безопасности ООН 6 декабря, на котором обсуждается гуманитарная ситуация в Украине, связанная с обстрелами гражданских и объектов инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, чем Украина ответила на резонансную идею Запада о "гарантиях безопасности" для России.

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