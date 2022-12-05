"Гарантии безопасности" для России: чем Украина ответила на резонансную идею Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости "гарантий безопасности" для России, когда Москва вернется к мирным переговорам. Украинские официальные лица жестко отреагировали на слова Макрона, который и ранее высказывался за поддержание диалога с Кремлем, и напомнили о своих условиях для мирного урегулирования.

ТСН.ua собрал подробности события и реакцию Украины.

Макрон сообщил, что обсуждал вопрос Украины с Байденом во время своего визита в Вашингтон. Лидеры государств пришли к соглашению о необходимости дальнейшей помощи Украине. В то же время они будут пытаться посадить Москву за стол переговоров.

При этом французский лидер выразил мнение, что Москва должна иметь свои "гарантии безопасности", но решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.

Ранее Макрон предположил, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По словам президента Франции, Путин "ошибся", развязав полномасштабную войну.

Что в Украине ответили Макрону

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова французского лидера, заявил, что гарантии нужны не России, а ее соседям.

"Я буду достаточно неосторожен, но это связано с тем, что человек внутренне не чувствует войну как таковую. Можно прокинуть какие-то слова — давайте дадим гарантии России и таким образом закончим войну. Он не чувствует той боли, которую испытывает 40-миллионная страна, он не находится рядом с нами. Я не только о Макроне, а о любом человеке, который может так себе думать. Это выглядит крайне страшно", — заявил Подоляк в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

Советник руководителя ОПУ подчеркнул, что Россия должна:

пройти обязательное военное поражение, покинуть суверенную территорию другой страны, которую она оккупировала, в том числе в 2014 году;

покинуть другие страны, которые она оккупировала;

пройти через процедуру специального трибунала, чтобы военные преступления были задокументированы;

пройти через процедуры покаяния, репараций и т.д.

"То есть они должны пройти процедуру внутренней трансформации, чтобы не было той махровой элиты, которая придумала эту войну – Ковальчук, Путин, Патрушев, Кириенко. Я не беру других людей на уровне пропагандистов, но все эти люди должны быть на скамье подсудимых", — заявил он.

По словам Подоляка, это для Украины, стран Балтии, Польши, Румынии, Молдовы, Грузии и всех остальных послесоветских стран нужны гарантии безопасности.

На вопрос, какую гарантию он дал бы России, советник руководителя ОПУ ответил:

"Прямо сейчас – что мы будем крайне корректны с юридической точки зрения, когда будет происходить процедура специального трибунала. Дадим мощную юридическую компанию с мировым именем, обеспечим возможность получать завтрак, обед, ужин. И будем обеспечивать информационную свободу. Люди смогут читать все, что о них говорят".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности при нескольких условиях.

"Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого достаточно: покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников, добровольно сдать ядерное оружие", – говорится в заявлении политика.

Он добавил, что после этого Украина будет готова сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко прокомментировал "гарантии безопасности" для России и напомнил о Будапештском меморандуме, который не обеспечил безопасность Украины.

"Стране-террористу и убийцы хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатия? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось. России, а не наоборот Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружный, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", — отметил Данилов.

Условия Зеленского для мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита G20, проходившему в ноябре на индонезийском острове Бали, перечислил 10 условий для мира с Россией.

1. Радиационная и ядерная безопасность

РФ должна вывести из Запорожской АЭС войска, а станцию ​​следует передать под контроль МАГАТЭ и украинскому персоналу. Киев предложил МАГАТЭ направить миссии на все украинские атомные станции.

"На глазах у всего мира Россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию ​​в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда же пойдет радиационное облако? Возможно, на территорию ЕС. Возможно, в Турцию. Возможно, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария", - подчеркнул президент.

Продовольственная безопасность

Президент отметил бессрочное продление зерновой инициативы и расширение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. По его словам, с июля удалось экспортировать более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем.

"Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всего страдает", - заявил Зеленский.

3. Энергетическая безопасность

Ударами российских ракет и иранских дронов разрушено около 40% энергоинфраструктуры Украины. Зеленский предложил направить миссию экспертов ООН на объекты критической инфраструктуры для оценки разрушений и потребностей в восстановлении.

"Должны сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Надо ввести ограничение цены на российские энергоресурсы", - предложил президент.

4. Освобождение всех пленных и депортированных

Глава государства отметил освобождение украинских пленных военных, депортированных детей, которых 11 тыс., и взрослых, а также политзаключенных.

"Мы не можем ждать. Поэтому должны объединиться ради единой реалистической модели освобождения пленных - "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в Россию", - отметил Зеленский.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка

Президент отмечает, что не должно быть каких-либо компромиссов с агрессором.

"Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это совершенно конкретно", – добавил он.

6. Выведение русских войск и прекращение боевых действий

"Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с Россией. Именно это повлечет за собой реальное и полное прекращение боевых действий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

7. Возвращение справедливости

Зеленский отмечает, что за более восьми месяцев войны Россия убила в Украине 430 детей, а также оставила после тебя застенки и массовые захоронения убитых людей.

"Мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и созданию международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость", - высказался президент.

8. Противодействие экоциду

По словам Зеленского, в Украине почти 200 тыс. гектаров земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами, десятки угольных шахт затоплены, а миллионы гектаров леса сожжены обстрелами. Кроме того, погибло 6 млн домашних животных и 50 тысяч дельфинов в Черном море.

"На прошлой неделе на климатическом саммите в Египте я предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Должны это реализовать", - отметил глава государства.

9. Недопущение эскалации

Зеленский отмечает, что Украина должна иметь действенные гарантии безопасности. Киев подготовил проект договора Kyiv Security Compact, который должен быть подписан.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в "серой зоне" – между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет никаких гарантий безопасности. Так как не допустить повторение такой агрессии России против нас?" - заявил президент.

10. Фиксация окончания войны

Президент отмечает, что стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

"Я подчеркиваю: каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней", - говорит Зеленский.

9. Недопущение эскалации

Зеленский отмечает, что у Украины должна быть действенные гарантии безопасности. Киев подготовил проект договора Kyiv Security Compact, который должен быть подписан.

"Украина не является членом какого-либо из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в "серой зоне" – между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет никаких гарантий безопасности. Так как не допустить повторение такой агрессии России против нас?" – заявил президент.

10. Фиксация окончания войны

Президент отмечает, что стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

"Я подчеркиваю: каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней", — говорит Зеленский.

Читайте также: