"Гарантії безпеки" для Росії: чим Україна відповіла на резонансну ідею Заходу

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, коли Москва повернеться до мирних переговорів. Українські офіційні особи жорстко відреагували на слова Макрона, який і раніше висловлювався за підтримання діалогу з Кремлем, і нагадали про свої умови для мирного врегулювання.

ТСН.ua зібрав подробиці події і реакцію України.

Макрон повідомив, що обговорював питання України з Байденом від час свого візиту до Вашингтона. Лідери держав дійшли згоди щодо необхідності подальшої допомоги Україні. Водночас, вони намагатимуться посадити Москву за стіл переговорів.

При цьому французький лідер висловив думку, що Москва має мати власні "гарантії безпеки", але рішення про перемовини між РФ та Україною має ухвалювати Київ.

Раніше Макрон висловив думку, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. За словами президента Франції, Путін "помилився", коли розв'язав повномасштабну війну.

Що в Україні відповіли Макрону

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи слова французького лідера, заявив, що гарантії потрібні не Росії, а її сусідам.

"Я буду достатньо необережний, але це пов'язано з тим, що людина внутрішньо не відчуває війну як таку. Можна прокинути якісь слова - давайте дамо гарантії Росії і таким чином скінчимо війну. Він не відчуває того болю, який відчуває 40-мільйонна країна, він не знаходиться поряд з нами. Я не тільки про Макрона, а про будь-яку людину, яка може так собі думати. Це виглядає вкрай страшно", - заявив Подоляк в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

Радник керівника ОПУ наголосив, що Росія повинна:

пройти обов'язкову військову поразку, залишити суверенну територію іншої країни, яку вона окупувала, в тому числі у 2014 році;

залишити інші країни, які вона окупувала;

пройти через процедуру спеціального трибуналу, щоб військові злочини були задокументовані;

пройти через процедури покаяння, репарацій і таке інше.

"Тобто вони повинні пройти процедуру внутрішньої трансформації, щоб не було тієї махрової еліти, яка придумала цю війну - Ковальчук, Путін, Патрушев, Кірієнко. Я не беру інших людей на рівні пропагандистів, але всі ці люди мають бути на лаві підсудних", - заявив він.

За словами Подоляка, це для України, країн Балтії, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії і всіх інших післярадянських країн потрібні гарантії безпеки.

На запитання, яку б гарантію він дав Росії, радник керівника ОПУ відповів:

"Просто зараз - що ми будемо вкрай коректними з юридичної точки зору, коли буде відбуватися процедура спеціального трибуналу. Дамо потужну юридичну компанію зі світовим ім'ям, забезпечимо можливість отримувати сніданок, обід, вечерю. І будемо забезпечувати інформаційну свободу. Люди зможуть читати все, що про них говорять".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки за кількох умов.

"Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю", – йдеться в заяві політика.

Він додав, що після цього Україна буде готова сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов різко прокоментував "гарантії безпеки" для Росії і нагадав про Будапештський меморандум, який не забезпечив безпеку України.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. Росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія – краща гарантія миру для Європи та світу. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - зазначив Данілов.

Умови Зеленського для миру з Росією

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту G20, що проходив у листопаді на індонезійському острові Балі, перелічив 10 умов для миру з Росією.

1. Радіаційна та ядерна безпека

РФ повинна вивести із Запорізької АЕС війська, а станцію треба передати під контроль МАГАТЕ та українському персоналу. Київ запропонував МАГАТЕ направити місії на всі українські атомні станції.

"На очах у всього світу Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо, на територію ЄС. Можливо, в Туреччину. Можливо, на Близький Схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію", - наголосив президент.

2. Продовольча безпека

Президент наголосив на безстроковому подовженні зернової ініціативи та її розширенні на порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. За його словами, від липня вдалося експортувати понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом.

"Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства. І хай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше", - заявив Зеленський.

3. Енергетична безпека

Ударами російських ракет та іранських дронів зруйновано близько 40% енергоінфраструктури України. Зеленський запропонував направити місію експертів ООН на об’єкти критичної інфраструктури для оцінки руйнувань і потреб у відновленні.

"Маємо зробити й фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя. Треба запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси", - запропонував президент.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих

Глава держави наголосив на звільненні українських полонених військових, депортованих дітей, яких 11 тис., та дорослих, а також політичних в'язнів.

"Ми не можемо чекати. Тож маємо обʼєднатися заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених - "всіх на всіх". А також заради звільнення всіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію", - зауважив Зеленський.

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Президент наголошує, що не має бути жодних компромісів з агресором.

"Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно", - додав він.

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій

"Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне й повне припинення бойових дій", - наголосив Володимир Зеленський.

7. Повернення справедливості

Зеленський наголошує, що за понад вісім місяців війни Росія вбила в Україні 430 дітей, а також залишила після себе катівні та масові поховання вбитих людей.

"Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною. Відшкодування за рахунок російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість", - висловився президент.

8. Протидія екоциду

За словами Зеленського, в Україні майже 200 тис. гектарів землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися, десятки вугільних шахт затоплені, а мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Крім того, загинуло 6 млн свійських тварин та 50 тисяч дельфінів у Чорному морі.

"Минулого тижня на кліматичному саміті в Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни. Маємо це реалізувати", - зауважив глава держави.

9. Недопущення ескалації

Зеленський наголошує, що Україна повинна мати дієві гарантії безпеки. Київ підготував проєкт договору Kyiv Security Compact, який має бути підписаний.

"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалася в "сірій зоні" – між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас?" - заявив президент.

10. Фіксація закінчення війни

Президент зауважує, що сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

"Я підкреслюю: кожен із цих викликів на шляху до миру не може забрати багато часу. Максимум місяць на один пункт. Для деяких достатньо днів", - каже Зеленський.

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