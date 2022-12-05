Остап Ступка розповів про стосунки з молодшою на 20 років дружиною

Також знаменитість розповів про спілкування з онукою та сином, які мешкають у США.

Відомий український актор Остап Ступка від 2015 живе у шлюбі зі своєю коханою Дар'єю, яка молодша за нього на 20 років.

У програмі ЖВЛ знаменитість розповів, як війна виплинула на їхні стосунки. Зокрема, Ступка поділився, що вони стали одне одного більше підтримувати та приділяти увагу.

"Намагалися допомагати одне одному, підтримувати і берегти психіку одне одного. Бо що ти емоціями і криками… Ти ж нічого не зміниш в кращий бік у жодному разі. Тому це треба так гасити насправді у собі", - поділився актор.

Остап Ступка з дружиною / Фото: facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Розповів Ступка і про спілкування з онукою Богданою, яка нині живе у США. Спілкується актор з дівчинкою завдяки відеозв'язку. Також Дмитро бачиться з донькою, тому часто надсилає батьку відео та фото онуки.

"Так склалася доля, що вона там. Спілкуємося. Вона все пам'ятає: "Привіт дідусю, дід Остап". Оце ще мене так ніхто не називав. Нещодавно Дмитро був у неї там, він відвідував її, надсилав мені фото і відео", - поділився Ступка.

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Також актор прокоментував розлучення сина із ведучою Поліною Логуновою. За словами актора, він підтримував Дмитра у тяжкий момент та давав йому поради.

"Я підтримував його. У нас були стосовно цього різні чоловічі розмови. Це все у телефонному режимі відбувалося", - додав актор.

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