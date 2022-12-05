Найпростіший рецепт різдвяного печива

Щоб приготувати печиво з коричневого цукру за рецептом шеф-кондитера Ерін Макдауелл, вам знадобиться лише 25 хвилин.

Коричневий цукор справі робить тісто для печива дуже легким для розкочування та дуже гладким. Він також дуже добре тримає форму, а значить ви можете вирізати з нього будь-які фігурки.

Складники

вершкове масло — 220 г

темно-коричневий цукор — 100 г

яйце — 1шт. (кімнатної температури)

ванільний екстракт — 1 чайна ложка

борошно — 330 г

морська сіль — 1 чайна ложка

розпушувач — половина чайної ложки

варене згущене молоко — 300 г

кокосова стружка або товчені горіхи для посипання

Приготування

Насадкою-лопаткою збийте вершкове масло і коричневий цукор на середньо-низькій швидкості до отримання однорідної маси, близько 3 хвилин.

Додайте яйце та ваніль і перемішайте на середній швидкості. Додайте борошно, сіль і розпушувач і перемішайте на низькій швидкості близько 1 хвилини.

Розкатайте тісто завтовшки 2-3 см і щільно загорніть у харчову плівку. Охолодити протягом 30 хвилин.

На злегка присипаній борошном поверхні розкатайте тісто дуже тонко. За допомогою форми для печива виріжте печиво, потім перекладіть його на застелені пергаментом дека. Охолодіть його, доки ви розігрієте духовку до 180 градусів.

Випікайте, поки печиво трохи не потемніє по краях від 8 до 10 хвилин. Повністю остудіть на листах.

Викладіть близько 2 чайних ложок згущеного молока поверх кожного печива і рівномірно розподіліть. Прикрасьте посипанням.

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