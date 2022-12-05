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Даша Квіткова розсекретила свою вагу та параметри

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Даша Квіткова розсекретила свою вагу та параметри

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Після пологів знаменитість схудла на 30 кілограмів.

Дружина ведучого Микити Добриніна – блогерка Даша Квіткова – за рік після пологів повернула свою витончену фігуру.

Прихильники поцікавилися, які ж нині параметри та вагу має їхня кумирка. Даша не стала приховувати та зізналась, що нині важить 52 кілограми, а це менше, аніж було до пологів.

Розповіла Даша і про параметри. Так, зріст блогерки – 165 см. Бюст у Квіткової становить 86 см, талія – 65, а стегна – 96 см.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, раніше Даша розповідала, як зуміла за рік після пологів схуднути на 30 кілограмів. За словами знаменитості, вона почала активно займатися спортом та слідкувати за харчуванням. Зокрема, Квіткова дотримується спеціальної дієти, яку підібрав для неї дієтолог.

До речі, Микита та Даша хочуть стати знову батьками, тож вже працюють над цим. Блогерка раніше ділилася, чому їй поки не вдається знову завагітніти.

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Дата публікації
Перегляди
302
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