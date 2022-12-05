Оксфордський словник обрав слово 2022 року

Оксфордський словник назвав головне слово року – це сленговий вислів.
Оксфордський словник англійської мови назвав своє слово 2022 року. Серед усіх варіантів переможцем став вислів "режим гобліна" (goblin mode).
Про це повідомила пресслужба Оксфордського університету.
"Режим гобліна" — це сленговий вислів, який описує надзвичайно егоїстичну модель поведінки, що відкидає суспільні норми та очікування. В Оксфордському словнику вважають, що це словосполучення, "відображає настрій людей, які відкинули ідею повернення до звичайного життя".
Уперше вислів зʼявився у Twitter 2009 року, але став вірусним у соціальних мережах у лютому 2022 року, після того як у багатьох країнах послабили карантин через коронавірус і люди стали частіше виходити зі своїх будинків.
2021 року Оксфордський словник обрав слово року — "vax". Слово "vax" перекладається як іменник — вакцина, вакцинація та як дієслово — вакцинувати.
Нагадаємо:
- міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone представив колір 2023 року. Він називається Viva Magenta 18-1750 та описується як "нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу".
- як повідомляє сайт популярної американської соціальної мережі Reddit на сьогодні день слово "Україна" виявилося найуживанішим у газеті The New York Times 2022 року.
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