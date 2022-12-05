Оксфордський словник обрав слово 2022 року

Оксфордський словник англійської мови назвав своє слово 2022 року. Серед усіх варіантів переможцем став вислів "режим гобліна" (goblin mode).

Про це повідомила пресслужба Оксфордського університету.

"Режим гобліна" — це сленговий вислів, який описує надзвичайно егоїстичну модель поведінки, що відкидає суспільні норми та очікування. В Оксфордському словнику вважають, що це словосполучення, "відображає настрій людей, які відкинули ідею повернення до звичайного життя".

Уперше вислів зʼявився у Twitter 2009 року, але став вірусним у соціальних мережах у лютому 2022 року, після того як у багатьох країнах послабили карантин через коронавірус і люди стали частіше виходити зі своїх будинків.

2021 року Оксфордський словник обрав слово року — "vax". Слово "vax" перекладається як іменник — вакцина, вакцинація та як дієслово — вакцинувати.

Нагадаємо:

міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone представив колір 2023 року. Він називається Viva Magenta 18-1750 та описується як "нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу".

Він називається Viva Magenta 18-1750 та описується як "нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу". як повідомляє сайт популярної американської соціальної мережі Reddit на сьогодні день слово "Україна" виявилося найуживанішим у газеті The New York Times 2022 року.

Творці Оксфордського словника обрали слово року | Новини світу

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