"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Яким було найпопулярніше слово у 2022 році, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як повідомляє сайт популярної американської соціальної мережі Reddit на сьогодні день слово «Україна» виявилося найуживанішим у газеті The New York Times у 2022 році.

В публікаціях протягом року його використали понад 4,5 тисячі разів.

На другому місці – «Росія», це слово згадувалось понад 3,3 тисячі у публікаціях видання. Наступне у рейтингу йде слово «російський».

Президент США Джо Байден опинився на 4 місці.

На 5 му місці пандемія, на 6-му - covid-19.

Сьоме місце зайняло слово "Трамп", восьме - "коронавірус".

На 9-му місці виявилося слово "primary".

Російський диктатор Путін замикає рейтинг, його прізвище потрапило на 10-те місце.

У 2021 році найуживанішими словами були "Байден" і "ковід".

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