"Украина" – самое популярное слово в публикациях The New York Times за 2022 год

Каким было самое популярное слово в 2022 году, читайте в материале ТСН.ua

Как сообщает сайт популярной американской социальной сети Reddit на сегодняшний день слово «Украина» оказалось самым употребительным в газете The New York Times в 2022 году.

В публикациях в течение года его использовали более 4,5 тысяч раз.

На втором месте – «Россия», это слово упоминалось более 3,3 тысяч в публикациях издания. Следующее в рейтинге идет слово «русский».

Президент США Джо Байден оказался на 4-м месте.

На 5-м месте пандемия, на 6-м – covid-19.

Седьмое место заняло слово "Трамп", восьмое – "коронавирус".

На 9-м месте оказалось слово "primary".

Российский диктатор Путин замыкает рейтинг, его фамилия попала на 10 место.

В 2021 году самыми употребительными словами были "Байден" и "Ковид".

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