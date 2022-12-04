Эксперт объяснил, почему оккупанты так отчаянно пытаются захватить Бахмут

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои вокруг Бахмута. Оккупанты теряют много людей и техники, однако не оставляют попыток захватить город.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире национального телемарафона объяснил значение захвата Бахмута для оккупантов.

"Россияне считают, что прорвав оборону в районе Бахмута, они выходят на оперативное пространство, которое позволит им дальше наступать на Славянск и Константиновку. Таким образом, выполнять задачи по оккупации всей Донецкой области", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения продолжение атак в таком темпе, как они производятся россиянами, не имеют никакого смысла.

"Противник может, конечно, сравнить с землей территорию, которая называется ныне Бахмут, но что это ему даст – неизвестно. Потому что мы выполняем задачи маневренной обороны и даже если мы допустим, что мы вынуждены будем отойти от Бахмута, особых преимуществ противник не получит для него мало смысла продолжать эти наступления, если бы они удерживали Изюм, тогда бы направление на Славянск было бы под угрозой. А так они, изнурив себя, выйдут на другую линию и повторится история Северодонецка и Лисичанская, когда после "удачного штурма", как они говорили, этих населенных пунктов они заняли эти города и все, они дальше не продвинулись. Белогоровка как была наша, так и осталась наша. С военной точки зрения трудно спрогнозировать, что делается в умах военного руководства РФ, когда они с таким отчаянием истощают свои собственные силы, продолжая атаки на Бахмут., – резюмировал Грабский.

Ситуация возле Бахмута

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Военный эксперт Петр Черник Черник отметил, что оккупанты пытаются окружить силы обороны Украины, минуя их с юга от города.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что Вооруженные силы Украины контролируют все основные логистические трассы, по которым обеспечивается материально-техническая основа украинского контингента в Бахмуте. А ЧВК "Вагнер" сменила тактику и перешла к активной обороне.

В субботу, 3 декабря, украинские пограничники в окрестностях Бахмута точным выстрелом из ПЗРК "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-34.

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