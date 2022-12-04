В ближайшие недели на Донбассе возрастут темпы наступательных операций — ISW

С наступлением морозов на востоке ускорятся наступательные операции.
С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрого темпа операций.
Об этом идет речь в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
По данным Института, 3 декабря российский милблогер заявил, что вдоль линии Кременно-Сватово промерзла земля, и он ожидает, что украинские войска, скорее всего, усилят темп своих контрнаступательных операций в этом районе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 2 декабря также заявил, что погода на линии Кременная-Сватово наконец-то меняется и ожидает, что украинские войска в ближайшее время смогут улучшить контрнаступательное маневровое действие, поскольку грязь на участке полностью замерзла.
Ранее ISW оценивало, что общий темп операций, вероятно, вырастет в ближайшие недели, поскольку постоянная холодная погода влечет замерзание земли на всем фронте, особенно на востоке Украины, где операции с обеих сторон были забиты сильной грязью.
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки и в районе Площадки и Белогоровки на Луганщине и Берестовом, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки, Водяного, Первомайского, Веселого, и Новомихайловки Донецкой области.
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