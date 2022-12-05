Оксфордский словарь выбрал слово 2022 года

Оксфордский словарь английского языка назвал свое слово 2022 года. Среди всех вариантов победителем стало выражение "режим гоблина" (goblin mode).

Об этом сообщила пресс-служба Оксфордского университета.

"Режим гоблина" — это сленговое выражение, описывающее чрезвычайно эгоистическую модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания. В Оксфордском словаре считают, что это словосочетание "отражает настроение людей, отвергших идею возвращения к обычной жизни".

Впервые высказывание появилось в Twitter в 2009 году, но стало вирусным в социальных сетях в феврале 2022 года, после того как во многих странах ослабили карантин из-за коронавируса и люди стали чаще выходить из своих домов.

В 2021 году Оксфордский словарь выбрал слово года — "vax". Слово "vax" переводится как существительное — вакцина, вакцинация и как глагол — вакцинировать.

Напомним:

международный исследовательский институт цвета Pantone представил цвет в 2023 году. Он называется Viva Magenta 18-1750 и описывается как нетрадиционный красный для нетрадиционного времени.

Он называется Viva Magenta 18-1750 и описывается как нетрадиционный красный для нетрадиционного времени. Как сообщает сайт популярной американской социальной сети Reddit на сегодняшний день слово "Украина" оказалось самым употребительным в газете The New York Times в 2022 году.

Создатели Оксфордского словаря выбрали слово года | Новости мира

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