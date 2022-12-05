Favbet Foundation передав захисникам України ще один мікроавтобус

Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав до Національної гвардії України мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу фонду.

Автомобіль допоможе підрозділам Нацгвардії під час виконання бойових завдань на передовій у східних областях України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів.

Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.