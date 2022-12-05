Росіяни вдарили по будинках мирних жителів Херсонщини: внаслідок обстрілів загинули двоє людей

За минулу добу, 4 грудня, внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



За його словами, російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонсьої області. Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.



Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста.



"На жаль, минула доба не обійшлась без жертв серед цивільного населення. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули", - поінформував Янушевич.

Обстріл Херсона

Окупанти інтенсивно обстрілюють Херсон. У британській розвідці зазначили, що звільнене українськими військами місто залишається вразливим, оскільки є в радіусі дії російської артилерії, яка щодня гатить по місту, зокрема із РСЗВ “Град”.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсона евакуюватися з міста на період зими.

Читайте також: