Даша Квиткова рассекретила свой вес и параметры

Жена ведущего Никиты Добрынина – блогерша Даша Квиткова – через год после родов вернула свою изящную фигуру.

Поклонники поинтересовались, какие сейчас параметры и вес у их кумирки. Даша не стала скрывать и призналась, что сейчас весит 52 килограмма, а это меньше, чем было до родов.

Рассказала Даша и о параметрах. Рост блогерши – 165 см. Бюст у Квитковой составляет 86 см, талия – 65, а бедра – 96 см.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, ранее Даша рассказывала, как сумела через год после родов похудеть на 30 килограммов. По словам знаменитости, она начала активно заниматься спортом и следить за питанием. В частности, Квиткова придерживается специальной диеты, которую подобрал для нее диетолог.

Кстати, Никита и Даша хотят стать снова родителями, поэтому уже работают над этим. Блогерша раньше делилась, почему ей пока не удается снова забеременеть.

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