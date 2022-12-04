Бритни Спирс трогательно обратилась к детям и показала, как выглядит ее младший сын

Американская поп-звезда Бритни Спирс после своего дня рождения, который она отпраздновала 2 декабря, трогательно обратилась к своим сыновьям.

Артистка в фотоблоге отметила, что ей не хватает Шона и Джейдена. По словам Бритни, она бы отдала все, лишь бы прикоснуться к ним.

"Для обоих моих ребят... Я люблю вас... Я бы умерла за вас! Господи, оберегай мои драгоценные сердца! Я бы отдала все, чтобы только прикоснуться к вашему лицу! Я посылаю свою любовь... Мамасита", — написала исполнительница в Instagram.

Младший сын Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Кроме этого Бритни показала, как сейчас выглядит ее младший сын Джейден. Певица опубликовала фото, где 16-летний парень позирует в черном костюме на фоне стены.

Отметим, в 2007 году суд передал право опеки над детьми бывшему мужу Бритни Спирс – Кевину Федерлайну. В 2008 году исполнительнице запретили посещать сыновей. Певица тогда употребляла алкоголь, наркотические вещества и лечилась в специальном заведении. Бритни 2008 года была признана "временно недееспособной" и ее опекуном был отец Джеймс Спирс. Попечительство было отменено лишь осенью прошлого года.

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