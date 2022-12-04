Виктория Бекхэм и Ева Лонгория в домашних халатах устроили девичью вечеринку

Дизайнер Виктория Бекхэм и актриса Ева Лонгория вдвоем устроили веселую девичью вечеринку.

На своей странице в Instagram Виктория поделилась фотографиями, на которых вместе с подругой позировала на кухне в домашних халатах, держа в руках бокалы с напитками. На одном из фото вместе с Викторией и Евой позировал четырехлетний сын актрисы.

"И снова две отчаянные домохозяйки (и ребенок) готовятся к девичнику! Люблю тебя, Ева", — подписала фото Виктория.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Однако на посиделках с коктейлями дома вечеринка звездных подружек не закончилась. Виктория и Ева переоделись в роскошные образы и отправились на званый ужин британского журнала Vogue "Forces For Change".

Для заката Виктория выбрала стильное бело-черное платье с открытой спиной и откровенным декольте и черные ботфорты с открытым носом. А вот Ева одела длинное черное платье, которое подчеркнуло все прелести актрисы и гармонично контрастировало с луком подруги.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория / Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Неужели я ничему тебя не научила, Ева? Мы позируем вместе уже много лет", — пошутила под улыбающейся фотографией с Лонгорией Бекхэм.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория / Фото: instagram.com/victoriabeckham

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