"Дивна логіка підкилимної дипломатії": Данілов відповів Макрону щодо "гарантій безпеки" для РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов різко відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона, який напередодні заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в "гарантіях безпеки", якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. росія – краща гарантія миру для Європи та світу. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - написав Данілов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росія має мати "гарантію" в майбутній структурі безпеки в Європі. Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Він підкреслив, що Москва має мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. Водночас президент Франції впевнений, що рішення про проведення переговорів між Росією та Україною має приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут — це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори з РФ), — прокоментував Макрон.

Він також анонсував свої плани вкотре зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, але після розмови з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, з яким Франція, за його словами, вже працює над захистом Запорізької АЕС.

Раніше Макрон висловив думку, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. За словами президента Франції, Путін "помилився", коли розв’язав повномасштабну війну проти України.

Після зустрічі Макрона та Байдена 1 грудня американський президент заявив, що вони разом із французьким колегою сповнені рішучості притягнути Росію та Путіна до відповідальності за його "війну з рештою світу".

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, головне завдання Кремля на сьогодні – випросити переговори, припинення вогню, щоб отримати оперативну паузу для відновлення військ та гарантію відсутності контрнаступів ЗСУ.

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