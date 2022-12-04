Супербій Усик – Ф'юрі можуть відтермінувати: британцю доведеться зробити операцію

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, швидше за все, буде прооперований перед тим, як проведе об'єднавчий бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Про це "Циганський король" повідомив після бою з Дереком Чісорою, в якому він успішно захистив свій пояс, здобувши дострокову перемогу в десятому раунді.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу планують організувати в лютому – березні 2023 року, однак через травму британця, ймовірно, бій відбудеться пізніше.

"Чи битимусь я з Усиком у лютому або березні? Можливо, мені потрібно зробити хірургічну операцію на правому лікті. На лівому вже зробили в жовтні, тож я повинен це завершити. Мені знадобиться приблизно від шести до восьми тижнів на відновлення. Подивимося, коли зможу бути готовим до поєдинку з Усиком", – сказав Ф'юрі в коментарі ESPN.

Нагадаємо, Усик був присутнім у залі під час бою між Ф'юрі та Чісорою. Після своєї перемоги британський чемпіон зухвало звернувся до українця. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

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