Супербой Усик – Фьюри могут отсрочить: британцу придется сделать операцию

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, скорее всего, будет прооперирован перед тем, как проведет объединительный бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Об этом "Цыганский король" сообщил после боя с Дереком Чисорой, в котором он успешно защитил свой пояс, одержав досрочную победу в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что поединок Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира планируют организовать в феврале – марте 2023 года, однако из-за травмы британца, вероятно, бой состоится позже.

"Буду ли я биться с Усиком в феврале или марте? Возможно, мне нужно сделать хирургическую операцию на правом локте. На левом уже сделали в октябре, поэтому я должен это завершить. Мне понадобится примерно от шести до восьми недель на восстановление. Посмотрим, когда смогу быть готовым к поединку с Усиком", – сказал Фьюри в комментарии ESPN.

Напомним, Усик присутствовал в зале во время боя между Фьюри и Чисорой. После своей победы британский чемпион дерзко обратился к украинцу. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

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