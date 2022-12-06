"Не треба робити з мухи слона: Макрон пояснив, навіщо говорив про "гарантії безпеки" для РФ

Президент Франції закликав не шукати суперечності там, де їх нема.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свою резонансну заяву про необхідність "гарантій безпеки" для Росії.

Про це інформує Le Figaro.

"Не потрібно робити з мухи слона і шукати суперечності там, де їх немає", – сказав президент Франції.

За його словами, на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України і колективної безпеки в усьому регіоні.

Макрон пояснив, що він обговорював з президентом США Джо Байденом "архітектуру безпеки". На його думку, необхідно буде дати "гарантії власної безпеки Росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів".

"Це те саме, що я казав із самого початку, те саме, над чим ми, до речі, працювали в лютому, березні і про що говорили", — продовжив він, маючи на увазі спроби надати гарантії Путіну щодо присутності НАТО біля російських кордонів, щоб уникнути війни в Україні.

Заява Макрона про "гарантії для РФ": чому обурилась Україна

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна підготувати майбутню архітектуру безпеки, надати Росії гарантії безпеки і "зняти страхи Путіна" щодо наближення НАТО до кордонів Росії.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що гарантії потрібні не Росії, а її сусідам. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обурився, що "країні-терорисці та вбивці хочуть надати гарантії безпеки".

Польща теж критично поставилася до цієї ідеї. На думку заступника міністра закордонних справ Польщі Марчіна Пшидача, у "Путіна така психологія, що що будь-яка спроба контакту, умиротворення зміцнює його психологічно". Він зауважив, що Росія не надсилає жодних сигналів готовності до переговорів.

У Фінляндії також зі здивуванням відреагували на заяву Макрона. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наголосив, що його країні потрібні гарантії саме проти РФ, адже Москва, а не її сусіди виступають у ролі загарбника.