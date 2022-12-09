Россия созывает Совбез ООН из-за поддержки Украины Западом

Страна-агрессор требует созвать заседание Совбеза ООН из-за поддержки Украины западными партнерами.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает Укринформ.

На заседании Россия хочет обсудить поставку вооружения Украине западными странами. Заседание запланировано на 9 декабря, в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Отметим, что страна-агрессор активно добивается уменьшения финансовой и военной помощи Западу Украине, а также требует признания за ней аннексированных украинских территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предлагает переименовать Россию в Московию.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скрылся из зала заседания Совбеза ООН 6 декабря, на котором обсуждается гуманитарная ситуация в Украине, связанная с обстрелами гражданских и объектов инфраструктуры.

Читайте также: