Когда ВСУ освободят Луганщину: прогноз от Гайдая

Глава ОВА убежден, что украинские войска за зиму смогут выйти на линию 2014 года в Луганской области.

Глава ОВА Сергей Гайдай прогнозирует, что в конце зимы ВСУ смогут выйти в Луганской области на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года – освободить всю область.

Об этом Гайдай рассказал в интервью, видеоотрывок из которого опубликовал в Сети.

"Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год зашли в Кременную. Я уверен, что в конце зимы мы можем уже выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года. Ну, и в конце концов – в 2023-м освободить всю Луганскую область", – сказал глава ОВА.

В то же время он отметил, что украинским защитникам будет очень тяжело.

"Учитывая то, насколько они (оккупанты – ред.) подготовились, сколько стянули туда сил и средств и всего, будет очень тяжело", – сказал Гайдай.

Он также заявил, что убежден в превосходстве украинского военного командования над российским.

"Наши руководители военные гораздо умнее и грамотнее, чем их оппоненты из России. Потому что мы видим – те разбиваются о города. (…) Для них человек – это вообще ничто, их бросают пачками", – рассказал глава Луганской области.

Напомним, ранее Гайдай проинформировал, что оккупанты стягивают в города Луганщины много военной техники. В то же время, захватчики строят вторую линию обороны в Старобельске и это может означать, что "в ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться".

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, зимой ВСУ могут продвигаться из-под Сватового в направлении Счастья, что поможет деоккупировать север Луганщины с последующим выходом на областной центр.

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