Росія скликає Радбез ООН через підтримку України Заходом

Країна-агресор вимагає скликати засідання Радбезу ООН через підтримку України західними партнерами.

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу, передає Укрінформ.

На засідання Росія хоче обговорити поставку озброєння Україні західними країнами. Засідання заплановане на 9 грудня, о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Зазначимо, що країна-агресор активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, а також вимагає визнання за нею анексованих українських територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя втік із зали засідання Ради безпеки ООН 6 грудня, на якому обговорюється гуманітарна ситуація в Україні, пов’язана з обстрілами цивільних та об’єктів інфраструктури.

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