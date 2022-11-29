Кислиця хоче перейменувати Росію: яку назву пропонує

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію.

Про це він написав у Тwitter.

"Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче - так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?" - написав Кислиця.

Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Російські окупанти планували захопити Київ за "три дні", встановити там свій маріонетковий режим. За даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, фейковим "президентом" повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович. Під час переговорів у Білорусі на початку війни Росія нібито його навіть привозила до Мінська.

Зараз російські терористи обстрілюють Україну з ракет, знищуючи нашу енергетичну інфраструктуру. Росія хоче залишити українців без тепла й електрики.

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