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Кислиця хоче перейменувати Росію: яку назву пропонує

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Кислиця хоче перейменувати Росію: яку назву пропонує

Фото: Associated Press

Росія вкрала свою теперішню назву.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію.

Про це він написав у Тwitter.

"Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче - так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?" - написав Кислиця.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Російські окупанти планували захопити Київ за "три дні", встановити там свій маріонетковий режим. За даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, фейковим "президентом" повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович. Під час переговорів у Білорусі на початку війни Росія нібито його навіть привозила до Мінська.

Зараз російські терористи обстрілюють Україну з ракет, знищуючи нашу енергетичну інфраструктуру. Росія хоче залишити українців без тепла й електрики.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3804
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