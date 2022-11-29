Суд заарештував президента УАФ Павелка: за нього внесли заставу

Павелкові обирали запобіжний захід у провадженні про закупівлю обладнання для будівництва футбольних полів.

Печерський суд призначив президентові Української асоціації футболу та екснардепу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту. Проте очільник УАФ – знову на волі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30 за 29 листопада 2022 року.

Павелко має право внести заставу в розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Напередодні в Печерському суді столиці Павелкові обрали запобіжний захід. На засідання колишній народний депутат і голова бюджетного комітету прийшов із підтримкою. Крім адвокатів, Павелка супроводжували і підлеглі йому функціонери Української асоціації футболу: відомі за радянських часів футболісти Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем'яненко. Ще до початку слухання справи, а відповідно і до оголошення вердикту суду, вони хотіли взяти підозрюваного в корупції шефа на поруки.

Сьогодні йому обирали запобіжний захід у провадженні про закупівлю обладнання для будівництва футбольних полів. Слідство вважає, що під час оплати верстатів УАФ переплатила компанії-прокладці з Еміратів мільйон євро.

Засідання тривало кілька годин, після чого суддя оголосила рішення – арешт до 22 січня або застава у майже десять мільйонів гривень.

Аналогічний запобіжний захід у цій самій справі вчора отримав і підлеглий Павелка – генсек УАФ Юрій Запісоцький. Він провів у Лук’янівському СІЗО ніч, а вранці за нього внесли заставу. Також уже до вечора десять мільйонів внесли і за Андрія Павелка, тож ніч він проведе в заміському будинку своєї матері, із сотнями пар взуття і шкіряним манекеном з головою орла.

Нагадаємо, Печерський суд Києва мав обрати запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку і генеральному секретарю Юрію Запісоцькому ще 25 листопада. Але "дивовижним чином" стало відомо про замінування будівлі суду.

Наприкінці жовтня 2022 року в будинку президента УАФ відбулися обшуки. До журналістів ТСН потрапили відео слідчих дій. На кадрах видно, з яким розмахом живе футбольний функціонер.

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