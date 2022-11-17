Кислица высмеял российские выдуки об Украине на Совбезе ООН

Россия придумывает чушь об Украине, чтобы хоть как-то оправдать свою агрессию

После того как Россия инициировала проведение Совбеза ООН через украинских "боевых комаров", от нее можно ожидать требования провести еще одно заседание для проведения сеанса экзорцизма.

Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Таким образом дипломат отреагировал на постоянные выдумки России об Украине, пытаясь хоть как-то оправдать свою агрессию.

Дипломат напомнил, что недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выпустил новую порцию небылиц об Украине и ее партнерах.

"В прошлый раз, как вы помните, были боевые комары и птицы. Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается "остановить верховного правителя ада, какое бы имя он ни использовал — Сатану, Люцифера или Иблиса", — написал Кислица.

Дипломат отметил, что это выразил не пьяный человек и не "недалекий поклонник нацистских идей о высших и дегенеративных нациях", эти слова принадлежат бывшему президенту РФ и заместителю Владимира Путина в российском Совбезе Дмитрию Медведеву.

"Интересно, почему российская делегация воздержалась от предоставления этой важной информации Совету? Может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совета, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать Совет о том, как изгонять бесов?" – пишет дипломат.

Кислица заявил, что именно таким образом Россия пытается дискредитировать саму идею Совбеза ООН и показывает деградацию своего руководства.

Дипломат добавил, что такие болезненные выдумки в головах руководителей Кремля уже привели к гибели десятков тысяч людей и величайшей войне в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в России РПЦ формирует новую частную военную компанию под названием "Крестоносцы".

Кроме того, мы информировали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился очередным бредом.

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