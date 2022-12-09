Коли Україна отримає танки Abrams і Leopard-2: оптимістичний прогноз експерта

Світан пояснив, як зміниться ситуація на фронті у разі отримання танків від Заходу.

Україна може отримати від Заходу потужні танки вже до Нового року.

Таку думку висловив військовий експерт а льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 каналу".

Йдеться про американські танки M1 Abrams та німецькі Leopard-2. Світан вважає, що ЗСУ уже підготували екіпажі для цих танків. Експерт не виключає, що серед українських військових, які проходили підготовку у різних країнах Європи, були і танкісти.

Також читайте Польща закупить у США понад сто танків Abrams

"Німеччина справді прив'язувала передавання своїх танків Україні до позиції США щодо передавання танків Abrams. Але ось стало відомо, що США передають полякам понад 100 танків Abrams, і підтвердження передавання для ЗСУ танків Leopard-2 від Німеччини. Я думаю, що Abrams також з'являться у нас на озброєнні – можливо через Польщу.

Найімовірніше, ми побачимо у нас близько 200 важких танків. Це важкі 60-тонні машини. Вони себе покажуть на полі бою як ударні машини, що виконуватимуть завдання з виходу на певні рубежі", – сказав Світан.

За його словами, такі танки зможуть набагато ефективніше виконувати завдання, аніж старі радянські Т-64 і Т-72, які є на озброєнні у ЗСУ.

Експерт зазначає, що у разі отримання трьох батальйонів із західних танків, можна посилити ділянку одного з чотирьох фронтів. Якщо буде 6 батальйонів нових танків, то українські військові отримають змогу просунутися на деяких позиціях і навіть взяти в оперативне оточення певні частини окупаційної армії.

M1 Abrams — основний бойовий танк США третього покоління. Є одним із найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Leopard 2 — основний бойовий німецький танк. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Нагадаємо, у Бундестазі підтвердили, що США схвалюють передавання Україні танків з Німеччини.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про ситуацію щодо надання Україні танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Читайте також:

До Польщі їдуть найдорожчі танки світу