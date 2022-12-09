Коли Україна отримає танки Abrams і Leopard-2: оптимістичний прогноз експерта

Світан пояснив, як зміниться ситуація на фронті у разі отримання танків від Заходу.
Україна може отримати від Заходу потужні танки вже до Нового року.
Таку думку висловив військовий експерт а льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 каналу".
Йдеться про американські танки M1 Abrams та німецькі Leopard-2. Світан вважає, що ЗСУ уже підготували екіпажі для цих танків. Експерт не виключає, що серед українських військових, які проходили підготовку у різних країнах Європи, були і танкісти.
"Німеччина справді прив'язувала передавання своїх танків Україні до позиції США щодо передавання танків Abrams. Але ось стало відомо, що США передають полякам понад 100 танків Abrams, і підтвердження передавання для ЗСУ танків Leopard-2 від Німеччини. Я думаю, що Abrams також з'являться у нас на озброєнні – можливо через Польщу.
Найімовірніше, ми побачимо у нас близько 200 важких танків. Це важкі 60-тонні машини. Вони себе покажуть на полі бою як ударні машини, що виконуватимуть завдання з виходу на певні рубежі", – сказав Світан.
За його словами, такі танки зможуть набагато ефективніше виконувати завдання, аніж старі радянські Т-64 і Т-72, які є на озброєнні у ЗСУ.
Експерт зазначає, що у разі отримання трьох батальйонів із західних танків, можна посилити ділянку одного з чотирьох фронтів. Якщо буде 6 батальйонів нових танків, то українські військові отримають змогу просунутися на деяких позиціях і навіть взяти в оперативне оточення певні частини окупаційної армії.
M1 Abrams — основний бойовий танк США третього покоління. Є одним із найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.
Leopard 2 — основний бойовий німецький танк. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.
Нагадаємо, у Бундестазі підтвердили, що США схвалюють передавання Україні танків з Німеччини.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про ситуацію щодо надання Україні танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.
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