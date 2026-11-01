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- Здоров’я
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Чому після тривалого сну болить голова
Після 10 годин сну головний біль найчастіше виникає через збій біологічних годинників, падіння рівня серотоніну та спазм м’язів шиї.
Дослідження показують, що надмірно тривалий сон і порушення режиму відпочинку можуть провокувати головний біль, особливо в людей, схильних до мігрені.
Про це пише Headache.
Водночас 10 годин сну самі по собі не є проблемою для всіх. Значення мають звична тривалість відпочинку, його якість та інші симптоми, які супроводжують ранковий головний біль.
Одна з можливих причин — зміщення біологічного годинника. Якщо людина зазвичай прокидається о сьомій ранку, а у вихідний спить до десятої, організм стикається зі зміною звичного розкладу. У деяких людей це може впливати на механізми регуляції сну та больової чутливості.
Ще один чинник — зневоднення. Під час сну людина тривалий час не п’є воду, а якщо напередодні вживала алкоголь, багато пітніла або пила недостатньо рідини, ризик головного болю може зрости. Серед інших можливих причин — пропущений сніданок, напруження м’язів шиї та плечей або зміна звичного споживання кофеїну.
Що робити
Після поганого нічного сну найкраще більше гуляти протягом дня і спати по 20-30 хвилин. Більш тривалий сон не рекомендується, адже ваше тіло не буде в природному біологічному ритмі, можуть початися проблеми з засипанням, а подальша ситуація з безсонням і головним болем повториться. Протилежна ситуація: занадто тривалий сон, що, у свою чергу, теж погано.
Раніше повідомлялося, що пульсуючий або незвичний головний біль далеко не завжди спричинений банальною втомою, а може вказувати на первинні неврологічні розлади або інші медичні стани.