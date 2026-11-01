Чому після тривалого сну болить голова

Головний біль є одним з найбільш поширених симптомів в світі / © Credits

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Дослідження показують, що надмірно тривалий сон і порушення режиму відпочинку можуть провокувати головний біль, особливо в людей, схильних до мігрені.

Про це пише Headache.

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Водночас 10 годин сну самі по собі не є проблемою для всіх. Значення мають звична тривалість відпочинку, його якість та інші симптоми, які супроводжують ранковий головний біль.

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Одна з можливих причин — зміщення біологічного годинника. Якщо людина зазвичай прокидається о сьомій ранку, а у вихідний спить до десятої, організм стикається зі зміною звичного розкладу. У деяких людей це може впливати на механізми регуляції сну та больової чутливості.

Ще один чинник — зневоднення. Під час сну людина тривалий час не п’є воду, а якщо напередодні вживала алкоголь, багато пітніла або пила недостатньо рідини, ризик головного болю може зрости. Серед інших можливих причин — пропущений сніданок, напруження м’язів шиї та плечей або зміна звичного споживання кофеїну.

Що робити

Після поганого нічного сну найкраще більше гуляти протягом дня і спати по 20-30 хвилин. Більш тривалий сон не рекомендується, адже ваше тіло не буде в природному біологічному ритмі, можуть початися проблеми з засипанням, а подальша ситуація з безсонням і головним болем повториться. Протилежна ситуація: занадто тривалий сон, що, у свою чергу, теж погано.

Раніше повідомлялося, що пульсуючий або незвичний головний біль далеко не завжди спричинений банальною втомою, а може вказувати на первинні неврологічні розлади або інші медичні стани.

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