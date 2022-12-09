США підготували новий пакет зброї для України на $275 млн - AP

У новому пакеті будуть боєприпаси для гаубиць, снаряди для артилерії, та ракети для систем HIMARS
США підготували для України додаткову військову допомогу на 275 мільйонів доларів, включаючи велику кількість боєприпасів і високотехнологічних систем, які можна використовувати для виявлення та протидії безпілотникам.
Про це повідомляє AP.
Загальна сума допомоги менша, ніж у більшості останніх пакетів, які надали США. Джерела видання пояснили, що це відбувається тому, що багато військових чиновників і експертів прогнозують зменшення інтенсивності бойових дій взимку.
Співрозмовники видання повідомили, що новий пакет допомоги включає боєприпаси для гаубиць, снаряди для артилерії, та ракети для систем HIMARS.
Крім того, у новому пакеті США поставлять системи протидії безпілотникам і протиповітряній обороні, а також HUMVEE, генератори та інше бойове обладнання.
Джерела видання повідомили, що офіційно про новий пакет допомоги буле оголошено у пʼятницю, 9 грудня.
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