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США підготували новий пакет зброї для України на $275 млн - AP

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США підготували новий пакет зброї для України на $275 млн - AP

Фото: Associated Press

У новому пакеті будуть боєприпаси для гаубиць, снаряди для артилерії, та ракети для систем HIMARS

США підготували для України додаткову військову допомогу на 275 мільйонів доларів, включаючи велику кількість боєприпасів і високотехнологічних систем, які можна використовувати для виявлення та протидії безпілотникам.

Про це повідомляє AP.

Загальна сума допомоги менша, ніж у більшості останніх пакетів, які надали США. Джерела видання пояснили, що це відбувається тому, що багато військових чиновників і експертів прогнозують зменшення інтенсивності бойових дій взимку.

Співрозмовники видання повідомили, що новий пакет допомоги включає боєприпаси для гаубиць, снаряди для артилерії, та ракети для систем HIMARS. 

Крім того, у новому пакеті США поставлять системи протидії безпілотникам і протиповітряній обороні, а також HUMVEE, генератори та інше бойове обладнання.

Джерела видання повідомили, що офіційно про новий пакет допомоги буле оголошено у пʼятницю, 9 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
334
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