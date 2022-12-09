"Антитіла" мощно перепели "Щедрик" вместе с детским ансамблем и хором Веревки для помощи детям

Группа "Антитіла" создала новую мощную версию легендарной песни "Щедрик" вместе с национальным хором им. Г. Веревки и детским ансамблем "Зернятко".

На мелодию Николая Леонтовича музыканты создали новые слова, в котором призвали мир помочь украинским детям, страдающим войной в Украине.

"Николай Леонтович создал "Щедрика", который стал символом и мелодией рождественской любви и тепла объятий во всем мире. Сегодня украинцы спели "Щедрика" с другими словами, их написала война – Carol for the Charity. Мы создавали его вместе с легендарным хором Веревки, а также с детьми, которые, несмотря на атаки врагов, тревоги и блэкауты, до сих пор остаются в Украине и продолжают заниматься любимым делом — пением — это детский ансамбль "Зернятко", — написали "Антитіла" в Instagram.

Отныне все, кто "зашазамить" эту песню или же найдут ее на YouTube смогут отсканировать специальный QR-код и внести вклад в благотворительный фонд Елены Зеленской.

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