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Путін висловився про закінчення війни в Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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1633
Час на прочитання
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Путін висловився про закінчення війни в Україні

Фото: Associated Press

У Путіна, як завжди, війна "йде по плану РФ".

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу".

Про це російський "фюрер" заявив під час пресконференції у п'ятницю, 9 грудня, у Киргизстані, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Процес врегулювання з Україною, напевно, буде непростим і вимагатиме певного часу, але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитись з реаліями, що складаються на землі", - сказав російський диктатор.

Також Путін знову заговорив про готовність до переговорів із Україною, але він жадає гарантій безпеки. "Все одно домовлятися прийдетья. Я уже не один раз говорив, що ми готові", - заявив він. 

Останні заяви Путіна про війну

7 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що так звана "спецоперація", а фактично широкомасштабна війна проти України, може затягнутися на тривалий термін. Ба більше, господар Кремля до результатів війни проти Україні записав "появу нових регіонів у РФ і перетворення Азовського моря на внутрішнє".

Через день очільник Кремля зізнався, що Росія планувала почати "спецоперацію" в Україні раніше, але розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2".  Щодо ситуації на фронті, то у Путіна як завжди "все йде по плану", "проблем на сьогодні у РФ немає". 

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Дата публікації
Перегляди
1633
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