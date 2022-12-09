Путін зізнався, що Росія планувала почати "спецоперацію" в Україні раніше

Путін заявив, що у Росії "немає проблем" на фронті в Україні.

Російський президент-диктатор Володимир Путін заявив, що він планував розпочати так звану "СВО", а по факту повномасштабне вторгнення до України, раніше.

Про це російський "фюрер" заявив під час пресконференції у п'ятницю, 9 грудня, у Киргизстані, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Росія мала раніше розпочинати "операцію" в Україні, але розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2", - сказав він.

Щодо результатів війни, то у Путіна як завжди "все йде по плану", "проблем на сьогодні у РФ немає".

"Що стосується тривалості процесу СВО – я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, СВО йде своєю чергою, там все стабільно у нас, ніяких там питань та проблем сьогодні немає у нас", - запевняє кремлівський диктатор.

Головна помилка Путіна у війні проти України

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський вважає, головною помилкою Путіна, яка коштувала йому провал у війні - є те, що він роками вкладав величезні гроші у стратегічні ядерні озброєння замість того, щоб розвивати звичайні збройні сили.

Ізраїльський військовий впевнений, що Росія програє у війні в Україні у всіх стратегічних аспектах. За його словами, українська армія накопичує резерви і ресурси на певному відрізку фронту для того, щоб у правильний момент використати їх для досягнення максимальних зусиль. Це є правильна стратегія.

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