Путин заявил, что у России "нет проблем" на фронте в Украине.

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что он планировал начать так называемую "СВО", а по факту полномасштабное вторжение в Украину раньше.

Об этом российский "фюрер" заявил во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане, пишут пропагандистские СМИ.

"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минская-2", — сказал он.

Что касается результатов войны, то у Путина как всегда "все идет по плану", "проблем на сегодняшний день у РФ нет".

"Что касается продолжительности процесса СВО — я имел в виду продолжительность процесса урегулирования, СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких там вопросов и проблем сегодня нет у нас", — уверяет кремлевский диктатор.

Главная ошибка Путина в войне против Украины

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что главной ошибкой Путина, стоившей ему провал в войне, является то, что он годами вкладывал огромные деньги в стратегические ядерные вооружения вместо того, чтобы развивать обычные вооруженные силы.

Израильский военный Григорий Тамар уверен, что Россия проигрывает в войне в Украине во всех стратегических аспектах. По его словам, украинская армия накапливает резервы и ресурсы на определенном отрезке фронта, чтобы в правильный момент использовать их для достижения максимальных усилий. Это правильная стратегия.

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