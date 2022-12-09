Путин признался, что Россия планировала начать "спецоперацию" в Украине раньше

Путин заявил, что у России "нет проблем" на фронте в Украине.
Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что он планировал начать так называемую "СВО", а по факту полномасштабное вторжение в Украину раньше.
Об этом российский "фюрер" заявил во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане, пишут пропагандистские СМИ.
"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минская-2", — сказал он.
Что касается результатов войны, то у Путина как всегда "все идет по плану", "проблем на сегодняшний день у РФ нет".
"Что касается продолжительности процесса СВО — я имел в виду продолжительность процесса урегулирования, СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких там вопросов и проблем сегодня нет у нас", — уверяет кремлевский диктатор.
Главная ошибка Путина в войне против Украины
Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что главной ошибкой Путина, стоившей ему провал в войне, является то, что он годами вкладывал огромные деньги в стратегические ядерные вооружения вместо того, чтобы развивать обычные вооруженные силы.
Израильский военный Григорий Тамар уверен, что Россия проигрывает в войне в Украине во всех стратегических аспектах. По его словам, украинская армия накапливает резервы и ресурсы на определенном отрезке фронта, чтобы в правильный момент использовать их для достижения максимальных усилий. Это правильная стратегия.
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