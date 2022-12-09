Премьер-министр Индии отказался от встречи с Путиным: в чем причина

В этом году традиционного российско-индийского саммита не будет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая планировалась в декабре на традиционном саммите с участием глав двух государств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Российско-индийский саммит проходил ежегодно с начала 2000-х годов. Он был отменен лишь однажды – во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В прошлом году Путин ради встречи с Моди посетил Индию.

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Источники Bloomberg подчеркивают, что упразднение саммита не означает ухудшения отношений между Дели и Москвой, однако индийский премьер считает, что встреча с российским президентом сейчас не пойдет ему на пользу.

Одной из причин отмены личной встречи Моди с Путиным источники называют отношение индийского премьера к войне, которую Кремль развязал в Украине. Еще на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в сентябре этого года в Узбекистане, Моди заявил Путину, что нынешнее время — "не время войны", фактически прямо призвав его искать мир с Украиной. Также он критически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.

Официальные представители обеих стран пока не комментировали сообщение об отмене саммита.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "СВО", а фактически широкомасштабная война против Украины может затянуться на длительный срок.

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