"Полномасштабная война возможна" — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него нет сомнений в возможности того, что война, развязанная Кремлем в Украине, может перерасти в полномасштабный военный конфликт, к которому будет привлечено больше стран Европы. При этом он подчеркнул, что важно избежать такой вероятности.

Такое заявление генсек Североатлантического Альянса сделал в интервью норвежскому изданию NRK.

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в великую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", – сказал он.

Йенс Столтенберг не уточнил, какие меры предпримет Альянс во избежание вероятности такого конфликта. В то же время он подчеркнул, что "нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна".

"Если что-то пойдет не так, то оно может пойти ужасно не так", — отметил он, уточнив, что НАТО ежедневно работает над предотвращением эскалации войны, в которую может быть вовлечено больше стран Европы.

Напомним, ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления Украины в Альянс.

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