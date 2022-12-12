"Это приоритет": Эрдоган попросил Путина очистить север Сирии от курдов

Эрдоган угрожает начать новое вторжение в северную Сирию, чтобы вытеснить курдские силы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о необходимости "очистить" северную часть Сирии от курдских сил.
Об этом сообщает агентство Euronews со ссылкой на AFP.
Как уточняется, турецкий лидер угрожает начать новое вторжение в северную Сирию, чтобы вытеснить оттуда курдов, которых Эрдоган считает виновными в взрыве бомбы в Стамбуле в ноябре, когда погибли шесть человек.
В разговоре с Путиным он отметил, что "это приоритет — очистить границу от террористов минимум на 30 км в глубину". "Террористами" Эрдоган называет курдских бойцов из отрядов народной обороны (YPG).
Согласно договору 2019 года между Москвой и Анкарой на сирийско-турецкой границе создана буферная 30-километровая зона (также известная как "Зона безопасности"). Демилитаризованная зона, с одной стороны, должна была остановить атаки курдских формирований на приграничные районы Турции, а с другой – защитить сирийские районы обитания курдов от нападений со стороны турецкой армии.
Напомним, 20 ноября Турция объявила о начале проведения воздушной операции против курдов на территории Сирии и Ирака "PENÇE KILIÇ" (Коготь-меч).
По данным Reuters, в течение недели турецкая армия с гаубиц наносила удары по курдским объектам отряда народной самообороны, а боевые самолеты - авиаудары.
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