"Це пріоритет": Ердоган попросив Путіна очистити північ Сирії від курдів

Ердоган погрожує почати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити курдські сили.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив про необхідність "очистити" північну частину Сирії від курдських сил.

Про це повідомляє агентство Euronews із посиланням на AFP.

Як уточнюється, турецький лідер погрожує розпочати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити звідти курдів, яких Ердоган вважає винними у вибуху бомби в Стамбулі в листопаді, коли загинуло шістеро людей.

У розмові з Путіним він зазначив, що "це пріоритет — очистити кордон від терористів щонайменше на 30 км у глибину". "Терористами" Ердоган називає курдських бійців із Загонів народної оборони (YPG).

Відповідно до угоди 2019 року між Москвою та Анкарою на сирійсько-турецькому кордоні створено буферну 30-кілометрову зону (також відома як "Зона безпеки"). Демілітаризована зона, з одного боку, мала зупинити атаки курдських формувань на прикордонні райони Туреччини, а з іншого — захистити сирійські райони проживання курдів від нападів з боку турецької армії.

Нагадаємо, 20 листопада Туреччина оголосила про початок проведення повітряної операції проти курдів на території Сирії та Іраку "PENÇE KILIÇ" (Кіготь-меч).

За даними Reuters, протягом тижня турецька армія з гаубиць завдавала ударів по курдських об'єктах загону народної самооборони, а бойові літаки - авіаударів.

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