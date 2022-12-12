"Це пріоритет": Ердоган попросив Путіна очистити північ Сирії від курдів

Ердоган погрожує почати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити курдські сили.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив про необхідність "очистити" північну частину Сирії від курдських сил.
Про це повідомляє агентство Euronews із посиланням на AFP.
Як уточнюється, турецький лідер погрожує розпочати нове вторгнення в північну Сирію, щоб витіснити звідти курдів, яких Ердоган вважає винними у вибуху бомби в Стамбулі в листопаді, коли загинуло шістеро людей.
У розмові з Путіним він зазначив, що "це пріоритет — очистити кордон від терористів щонайменше на 30 км у глибину". "Терористами" Ердоган називає курдських бійців із Загонів народної оборони (YPG).
Відповідно до угоди 2019 року між Москвою та Анкарою на сирійсько-турецькому кордоні створено буферну 30-кілометрову зону (також відома як "Зона безпеки"). Демілітаризована зона, з одного боку, мала зупинити атаки курдських формувань на прикордонні райони Туреччини, а з іншого — захистити сирійські райони проживання курдів від нападів з боку турецької армії.
Нагадаємо, 20 листопада Туреччина оголосила про початок проведення повітряної операції проти курдів на території Сирії та Іраку "PENÇE KILIÇ" (Кіготь-меч).
За даними Reuters, протягом тижня турецька армія з гаубиць завдавала ударів по курдських об'єктах загону народної самооборони, а бойові літаки - авіаударів.
Читайте також:
- Ердоган анонсував наземну операцію в Сирії по курдських цілях
- У Туреччині натякнули, що США можуть бути причетними до теракту у Стамбулі
- У Білому домі заявляють, що не дозволять Ірану досягти потенціалу для створення ядерної зброї
- У Кремлі відповіли на заяву Ердогана про порушення Росією домовленостей щодо Сирії