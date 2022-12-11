Путін впав зі сходів і тепер його чекає операція - британські ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін днями впав зі сходів і тепер його чекає нова операція.

Про це пише британське видання Daily Star.

Видання повідомляє, що російський диктатор впав зі сходів та пошкодив собі куприк. Тепер на Путіна чекає оперативне втручання в товсту кишку.

Офіційні особи у Кремлі спростували інформацію одного із телеграм-каналів про падіння Путіна, проте британське видання стверджує, що це все ж сталось.

"Однак, як би їм не хотілося приховати правду, джерела в Кремлі стверджують, що відтоді президент Росії зазнає певного дискомфорту та незручностей. Тому змушений звернутися за хірургічною допомогою", - пишуть британські ЗМІ.

Журналісти зауважили, що диктатор під час засідання Євразійського економічного союзу в Бішкеку незграбно рухався сходами. Також біля нього помітили охоронця із чорною валізкою. Британське ЗМІ зауважує, що Путін посилив заходи безпеки через побоювання замаху.

Хвороби Путіна

Раніше телеграм-канал Generall SVR повідомляв, що спускаючись сходами, Путін, спіткнувшись, впав на п'яту точку, після чого, завалившись на бік, сповз на кілька сходинок нижче. Інцидент стався на очах у співробітників особистої охорони президента, які, швидко зреагувавши, поспішили до Путіна на допомогу.

Також британське видання Express повідомляло, що в російського диктатора виявили "букет" смертельних хвороб. За різними даними, у нього онкологія, шизоафективний розлад, захворювання Паркінсона.

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