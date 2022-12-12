В Балашихе под Москвой горит торговый центр (видео)

В понедельник утром, 12 декабря, в Балашихе Московской области вспыхнул пожар в торговом центре "Стройпарк". Известно, что во время пожара пострадал охранник ТЦ.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Над зданием поднялся черный столб дыма. Пожару присвоен третий ранг сложности. По последним данным, площадь пожара составляет около 500 кв. метров. На месте инцидента работают пожарные и скорые.



Все сотрудники были оперативно эвакуированы. Пока информации о причинах возгорания нет.

Недавние пожары и взрывы в России

В субботу утром, 10 декабря, в центре Москвы загорелась старинная усадьба.

В пятницу, 9 декабря, в Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. Один из жителей варил самогон. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, две квартиры получили значительные повреждения.

В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

В последние дни в России также произошли взрывы на аэродромах.

А в Барнауле произошел пожар на шинном заводе.

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