В российском Барнауле произошел пожар на шинном заводе

Погибших нет.
В российском Барнауле произошел пожар в одном из производственных построек предприятия. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.
Сообщается российским средствам массовой пропаганды.
Отмечается, что возгорание произошло на территории Алтайского шинного комбината. Предприятие производит шины под известным брендом Nortec. Пожарным удалось локализовать вспышку и вывести из опасной зоны трех работников, погибших и пострадавших нет.
Тушение осложняло сильное задымление и низкая температура воздуха – 26 градусов ниже нуля. Пока причины возгорания не называются.
Напомним, в ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области. ТЦ сгорел дотла.
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