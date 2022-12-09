В российском Барнауле произошел пожар на шинном заводе

В российском Барнауле произошел пожар в одном из производственных построек предприятия. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.

Сообщается российским средствам массовой пропаганды.

Отмечается, что возгорание произошло на территории Алтайского шинного комбината. Предприятие производит шины под известным брендом Nortec. Пожарным удалось локализовать вспышку и вывести из опасной зоны трех работников, погибших и пострадавших нет.

Тушение осложняло сильное задымление и низкая температура воздуха – 26 градусов ниже нуля. Пока причины возгорания не называются.

Напомним, в ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области. ТЦ сгорел дотла.

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