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У російському Барнаулі сталася пожежа на шинному заводі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Загиблих немає.

У російському Барнаулі сталася пожежа в одній із виробничих будівель підприємства. Площа займання становить близько 1 тис. кв. м.

Повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що займання сталося на території Алтайського шинного комбінату. Підприємство виготовляє шини під відомим брендом Nortec. Пожежним вдалося локалізувати спалах та вивести з небезпечної зони трьох працівників, загиблих та постраждалих немає.

Гасіння ускладнювало сильне задимлення та низька температура повітря - 26 градусів нижче нуля.  Поки причини займання не називають.

Нагадаємо, у ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області. ТЦ згорів вщент.

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Дата публікації
Перегляди
788
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