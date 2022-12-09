У російському Барнаулі сталася пожежа на шинному заводі

У російському Барнаулі сталася пожежа в одній із виробничих будівель підприємства. Площа займання становить близько 1 тис. кв. м.

Повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що займання сталося на території Алтайського шинного комбінату. Підприємство виготовляє шини під відомим брендом Nortec. Пожежним вдалося локалізувати спалах та вивести з небезпечної зони трьох працівників, загиблих та постраждалих немає.

Гасіння ускладнювало сильне задимлення та низька температура повітря - 26 градусів нижче нуля. Поки причини займання не називають.

Нагадаємо, у ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області. ТЦ згорів вщент.

Читайте також: