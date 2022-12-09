В Беларуси сняли запрет на посещение лесов рядом с Украиной

В Беларуси впервые с апреля полностью сняли запрет на посещение лесов на приграничной с Украиной территории. Карта запретов и ограничений посещения лесов стала полностью зеленой.

Впервые с апреля в Беларуси полностью сняли запрет на посещение лесов на приграничной с Украиной территории.

Об этом сообщает белорусское издание "Флагшток".

"Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси стала полностью зеленой. Это произошло в начале декабря, согласно данным на портале Минлесхоза, все запреты и ограничения на посещение лесов отменены. Что касается некоторых приграничных с Украиной районах Гомельской области, это произошло через 8 месяцев", — отмечает издание.

Закрывать леса на юге Гомельской области начали с апреля 2022 года, тогда карта запретов и ограничений на посещение лесов совпадала со схемой передвижения военной техники РФ.

По данным издания, в Гомельском и Мозырском районах Гомельской области все еще находятся российские военные. В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил о продлении запрета на посещение пограничной полосы в Гомельской области — до 1 марта 2023 года.

Напомним, на севере Волынской области, у границы с Беларусью, запретили посещать леса в районах выполнения задач Сил обороны.

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