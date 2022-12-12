Росіяни ракетами вдарили по Донецькій області: перші деталі атаки

Російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це 12 грудня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, окупанти скерували ракети на школу. У результаті атаки РФ будівлю освітнього закладу пошкоджено. На щастя, потерпілих і поранених немає.

"Донецька область. Ракетний удар по місту Костянтинівка. Через дії окупантів пошкоджено будівлю школи. Ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Як відомо, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі. Президент Володимир Зеленський регулярно називає Бахмутський напрямок як один із найскладніших.

На інших напрямках Донеччини також точаться бої, а звільнені населені пункти області - регулярно обстрілюються окупантами. Так, звільнений Лиман Донецької області ворог періодично обстрілює з артилерії. У місті після російської окупації не залишилось жодної вцілілої багатоповерхівки. Люди, які залишились у місті, місяцями живуть без води і опалення. Вони розраховують на допомогу волонтерів.

Тим часом у Волноваському районі на Донеччині ЗСУ вдало поцілили у скупчення ворожої техніки. В результаті було "демілітаризовано" 6 одиниць техніки.

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